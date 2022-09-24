واقعة صادمة تهز الدريوش.. عشريني يطعن خاله وينتحر ذ.بحا

هبة بريس : وجدة

اهتزت منطقة أمجاو بإقيلم الدريوش، ليلة الجمعة 23 شتتبر الجاري، على وقع جريمة لشاب حاول قتل خاله بسبب خلاف عائلي.

وحسب مصادر مطلعة، فتعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام أحد الأشخاص في العشرينيات من عمره لدكان خاله محاولا انهاء حياته حيث وجه له طعنة غادرة أصابته بجرح خطير، وقام بعد ذلك بذبح نفسه من الوريد إلى الوريد ليسقط جثة هامدة بعد ان حاصره الجيران لمنعه من الفرار.

إلى ذلك، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما وضعت جثة الهالك في مستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق لتحديد الحيثيات والملابسات.

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