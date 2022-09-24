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طقس السبت: زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-24 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وغرب الواجهة المتوسطية والسايس، مع نزول زخات مطرية رعدية بجنوب الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تنزل أمطار ضعيفة مصحوبة برعد محلي بشمال الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف، وما بين 22 و 28 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستبقى تقريبا في استقرار بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والعرائش وما بين طانطان والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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