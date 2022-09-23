لخصم يتلقى ضربة موجعة بعد انسحاب عدة أطراف في مهرجان التفاح

2022-09-23 / 23:02
0

تلقى مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، ، صدمة جديدة بعد الضجة التي أثارتها مقاطعته لمهرجان تامازيرث بمدينة إيموزار واستقباله ضيوف مهرجان آخر للسينما بإفران مؤخرا. ويتعلق الأمر بالضربة الموجعة التي تلقاها بعد انسحاب شريك أساسي في تنظيم المهرجان الوطني للتفاح في دورته العشرين، “الأكاديمية الإفريقية للفلاحة ” التي يرأسها ابن المنطقة الحسين بوتكريشت حسب مصدر ” هبة بريس “.

وأوضح ذات المنسحب يضيف المصدر،، أنه تردد كثيرا قبل قبول الدعوة لإدارة مهرجان التفاح تحت راية الأكاديمية، لكن “في 20 يوما من العمل مع مصطفى لخصم رئيس الجماعة، تعرفت على أسرار وخبايا البلدية” التي لم يكشف عنها واكتفى للتلميح لوجود أشياء غير عادية بقوله “مدة تم خلالها الاستعداد لمهرجان عريق ولحدث كان سيكون استثنائيا لو كانت الأعمال بالنيات”.

ووعد بوتكريشت المنحدر من إيموزار مرموشة، بالكشف لاحقا عن خبايا وملابسات قرار الانسحاب من المهرجان الذي ينظم في الفارة الممتدة ما بين 22 و25 شتنبر الجاري حسب ذات المصدر ، فيما تم واضحا غياب ومقاطعة رئساء جماعات إقليم صفرو رغم توصلهم باستدعاءات هذا المهرجان الذي عرف تدهور ا كبيرا هذه السنة في عهد لخصم .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاتم عمور يستعد لطرح فيديو كليب ” ماتبدلتش “

حاتم عمور يستعد لطرح فيديو كليب ” ماتبدلتش “

2022-09-23 / 16:18
Photo of شاكيرا: السلطات الإسبانية “لجأت إلى حملة صحافية لتشويه سمعتي”

شاكيرا: السلطات الإسبانية “لجأت إلى حملة صحافية لتشويه سمعتي”

2022-09-23 / 15:09
Photo of 150 ألف شخص حضروا أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط

150 ألف شخص حضروا أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط

2022-09-23 / 13:03
Photo of “ياسمرايز”  يعود بأغنية “شدوها “

“ياسمرايز”  يعود بأغنية “شدوها “

2022-09-23 / 12:04
Photo of شاكيرا: ضحيت بمسيرتي حتى لا يعتزل بيكيه

شاكيرا: ضحيت بمسيرتي حتى لا يعتزل بيكيه

2022-09-22 / 10:52
Photo of وفاة الفنان المصري هشام سليم

وفاة الفنان المصري هشام سليم

2022-09-22 / 10:10
Photo of “عندي حلم”.. برنامج جديد على القناة الأولى من تقديم الممثلة والإعلامية حميدة اليوسفي

“عندي حلم”.. برنامج جديد على القناة الأولى من تقديم…

2022-09-21 / 17:31
Photo of أكادير : 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن ورغ في دورته 13

أكادير : 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن…

2022-09-21 / 13:38
Photo of في ذكرى زواجهما …فرح الفاسي لعمر لطفي “شكرا لأنك في حياتي”

في ذكرى زواجهما …فرح الفاسي لعمر لطفي “شكرا لأنك…

2022-09-21 / 12:20
Photo of ندى هداوي لهبة بريس :” كنآمن بالعين و كنفضل حياتي تبقى مستورة”

ندى هداوي لهبة بريس :” كنآمن بالعين و كنفضل…

2022-09-20 / 14:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق