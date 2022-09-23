اعتقال مختطف الطفلة بالقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن من اعتقال الشخص الذي اختطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بمدينة القنيطرة.

وعثرت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، صباح الجمعة، على الفتاة القاصر التي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف مساء الخميس بحي الساكنية بالقنيطرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التعبئة الشاملة لمجموع وحدات الأمن الوطني العاملة بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من العثور على الضحية في وضعية صحية عادية وهي على متن حافلة للنقل الحضري بساحة “بئر انزران” بالمدينة.

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