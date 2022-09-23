مباراة ودية.. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الشيلي (2-0)
هبة بريس _ رياضة
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الشيلي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب “كورنيا إلبرات”بمدينة برشلونة بإسبانيا.
وسجل هدفي المنتخب الوطني سفيان بوفال في الدقيقة 66 عن طريق ضربة جزاء، وعبد الحميد الصابيري في الدقيقة 78.
وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
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17 تعليقات
تبقي مجرد مباراة ودية نريد مثال هاذ حماس في مباريات رسمية
تبارك الله على المنتخب ديالنا
الشوط الثاني اداء رائع
ماتش مزيان كتحس بحال إلا لاعبا لوداد
مشاء الله عليهم
اداء جميل
المغرب بطل العالم من الآن وزيادة في الأسعار مبروك
Maabroook
سيكون رقم صعب في كاس العالم
ان شاء الله الفوز بكأس العالم
نتمنى أن يستمروا في العمل، بداية تبشر بالخير.. برافو الأسود
مقابلة ودية في المستوى …. برافو وليد الركراكي
المغرب سيفوز بالمونديال ان شاء الله
لا عزاء للحاقدين
أداء رائع بالتوفيق للمنتخب المغربي
تبارك الله على ولادنا
موفقين إن شاء الله