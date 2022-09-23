Hakim Ziyech of Morocco and Arturo Vidal of Chile during the international friendly match between Morocco and Chile played at RCDE Stadium on September 23, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Colas Buera / Pressinphoto / Icon Sport)

مباراة ودية.. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الشيلي (2-0)

2022-09-23 / 22:33
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الشيلي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب “كورنيا إلبرات”بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وسجل هدفي المنتخب الوطني سفيان بوفال في الدقيقة 66 عن طريق ضربة جزاء، وعبد الحميد الصابيري في الدقيقة 78.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

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