الصومال تقرر فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة

هبة بريس _ الرباط

قررت الصومال، اليوم الجمعة في نيويورك، فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أبشر عمر جامع، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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