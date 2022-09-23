الصومال تقرر فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة
هبة بريس _ الرباط
قررت الصومال، اليوم الجمعة في نيويورك، فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أبشر عمر جامع، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
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14 تعليقات
يوما بعد يوم يكتسب المغرب دعم الدول بشأن قضية الصحراء المغربية .
بارك ياس بوريطة بارك عليهم راه بوصبع وبوصندالة غادي يموتوا بسكة قلبية والسكري هههههههه
مع توالي مواقف الدول الداعمة لأحقية المغرب في صحراءه فإن موقف البوليساريو والدول الداعمة له تزداد ضعفا.
يزداد عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الداتي لأنها أثبتت أنها الحل الأمثل والانجع لحل مشكلة الصحراء المغربية .
الله💗 الوطن 💗 الملك من طنجة لكويرة
تتوالى اخفاقات البوليساريو مع توالي الأيام وبرغم من ذلك لازالت تصر على الاستمرار في مسرحيتها الفاشلة.
انكشفت إدعاءات الكيان الوهمي أمام العالم وهذا سبب توالي إنقلاب عدد من الدول ضده وسحب إعترافهم به .
من الأفضل لإبن بطوش وعرابه أن يشغلا نفسهما بإيجاد حجة للانسحاب من هذه اللعبة التي ظهرت نتائجها مسبقا وهذا على الأقل لحفظ ماء الوجه أمام أنضار العالم.
لولم تكن سياسة المغرب حكيمة وسلمية لما اكتسب دعم ومؤازرة هذا العدد من الدول.
الصحراء المغربية والموت للخونة والانفصاليين
القيصر المغربي
أي دعم ستوليه الدول للكيان الوهمي مقابل الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزين في تندوف في مقابل أوضاع السلم والسلام والعيش الكريم الذي يوفره المغرب لمواطنين الصحراويين عجبا.
صفعة تلو الأخرى يتلقاها البوليساريو بشأن الصحراء المغربية.
أ…الصومال يا أبا ريطة …كامل العام وهو صائم ويوم افطر .. افظر
على ضفدع .. أهذا تسميه انتصار أسبوع كامل وانت في نيويورك كال شارب ساكن على حساب الشعب لتأتينا باعتراف الصومال ,,,أجلبيب يا بوريطة ؟الناس تنظر الى فوق وانت تجرنا الى الاسفل ..انك تجعلنا محل سخرية واتهام بتقدبم رشاوى