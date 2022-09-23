التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام منتخب الشيلي

هبة بريس _ رياضة

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي (الثامنة بالتوقيت المغربي) نظيره منتخب الشيلي.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب كورنيا إلبرات، بمدينة برشلونة، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1 – ياسين بونو

2- أشرف حكيمي

3 – نوصير المزراوي

4 – سفيان أمرابط

6 – غانم سايس

20- أشرف داري

7- حكيم زياش

8- عز الدين أوناحي

15- سليم أملاح

17- سفيان بوفال

19- يوسف النصيري

دكة الاحتياط :

12- منير الكجوي

22- رضا التكناوتي

5- جواد ياميق

9- منير الحدادي

10- يونس بلهندة

11- عبد الحميد الصابيري

13 – إلياس شاعير

14- زكرياء أبو خلال

16- عبد الصمد الزلزولي

18- أمين حارث

21- وليد شديرة

23- ريان مماي

24- سامي مماي

25- يحيى جبران

26 –يحيى عطية الله

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