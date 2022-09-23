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إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي

2022-09-23 / 19:20
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هبة بريس _ الرباط

صرح مسؤول سام في وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي كما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

واستشهد المسؤول الدبلوماسي الإسباني بالبيان المشترك، الذي جاء فيه أن إسبانيا “تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع”.

وتم اعتماد البيان المغربي الإسباني عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفتحت الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك في 14 مارس 2022، وكذا المحادثة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية في 31 مارس، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

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