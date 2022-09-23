قضاء الرباط يقضي ب 20 سنة سجنا لتاجر مخدرات من أصل جزائري

هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي، من أصل جزائري، 20 عاما، وفق ما أفاد مصدر قضائي الجمعة.

وقضت محكمة في الرباط بسجن حمبلي (وهو من أصل جزائري) 20 عاما من دون إمكان إطلاق سراحه المشروط.

ويعتقد أن تاجر المخدرات البالغ 46 عاما من بين أبرز مستوردي القنب إلى فرنسا ولديه سجل جنائي وتاريخ من الفرار من الاعتقال.

وواجه حمبلي تهم تتعلق ب “الإتجار الدولي في المخدرات” و”غسل الأموال” و”تشكيل عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات” و”الاختطاف والاحتجاز”.

وحمبلي ما زال مطلوبا في فرنسا بتهم أخرى تشمل استيراد أطنان من القنب، لكن السلطات المغربية رفضت تسليمه.

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