A man enters the court of appeal in the Moroccan city of Casablanca on January 5, 2018. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

قضاء الرباط يقضي ب 20 سنة سجنا لتاجر مخدرات من أصل جزائري

2022-09-23 / 18:16
0
هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة مغربية بسجن تاجر مخدرات فرنسي، من أصل جزائري، 20 عاما، وفق ما أفاد مصدر قضائي الجمعة.

وقضت محكمة في الرباط بسجن حمبلي (وهو من أصل جزائري) 20 عاما من دون إمكان إطلاق سراحه المشروط.

ويعتقد أن تاجر المخدرات البالغ 46 عاما من بين أبرز مستوردي القنب إلى فرنسا ولديه سجل جنائي وتاريخ من الفرار من الاعتقال.

وواجه حمبلي تهم تتعلق ب “الإتجار الدولي في المخدرات” و”غسل الأموال” و”تشكيل عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات” و”الاختطاف والاحتجاز”.

وحمبلي ما زال مطلوبا في فرنسا بتهم أخرى تشمل استيراد أطنان من القنب، لكن السلطات المغربية رفضت تسليمه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقل بسبب مقاطع فيديو.. مطالب بالإفراج عن ناشط حقوقي

اعتقل بسبب مقاطع فيديو.. مطالب بالإفراج عن ناشط حقوقي

2022-09-23 / 18:49
Photo of أمن الجديدة يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

أمن الجديدة يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2022-09-23 / 17:54
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

2022-09-23 / 16:35
Photo of منصة مخالفات السير : تسجيل حوالي 30 ألف حساب خلال 48 ساعة

منصة مخالفات السير : تسجيل حوالي 30 ألف حساب…

2022-09-23 / 16:12
Photo of مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

2022-09-23 / 15:32
Photo of الإنجداب الجنسي للأطفال ..نشطاء يطالبون بعقوبة الإعدام فهل من مستجيب؟

الإنجداب الجنسي للأطفال ..نشطاء يطالبون بعقوبة الإعدام فهل من…

2022-09-23 / 13:30
Photo of طنجة.. توقيف مواطن انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني

طنجة.. توقيف مواطن انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني

2022-09-23 / 13:16
Photo of مطالب الأساتذة المبرزون تعمق الحوار القطاعي بين النقابات ووزير التعليم بنموسى

مطالب الأساتذة المبرزون تعمق الحوار القطاعي بين النقابات ووزير…

2022-09-23 / 12:38
Photo of أكادير: إستدعاء ملياردير وعائلته للتحقيق في ملف تبييض أموال

أكادير: إستدعاء ملياردير وعائلته للتحقيق في ملف تبييض أموال

2022-09-23 / 11:42
Photo of حالتها الصحية عادية وكانت على متن حافلة عمومية.. تفاصيل العثور على الطفلة المختطفة

حالتها الصحية عادية وكانت على متن حافلة عمومية.. تفاصيل…

2022-09-23 / 11:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق