“الصحراء”…جنوب السودان يدحض دعاية “الجزائر والبوليساريو”

2022-09-23 / 18:05
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هبة بريس _ الرباط

دحض جنوب السودان الدعاية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وأعاد إجلاء الحقيقة بشأن موقفه من قضية الصحراء المغربية.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، ماييك أيي دينغ، في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتم تعميمها بنيويورك، أن جمهورية جنوب السودان “تعترف فقط بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وأضاف المصدر ذاته أن جنوب السودان، وتحت قيادة فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، “يحيي صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، و”يجدد تأكيد عزمه على مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يتيح تحقيق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الصديقين”.

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‫18 تعليقات

  5. الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها عاش الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه

  6. الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها عاش الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه

  8. حفظ الله بلدنا المغرب و اخواننا في السودان و حفظ مولانا امير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله و ايده

  11. جنوب السودان كدولة مزال مخدات لإعتراف ديالها وخا نفاصلت عن دولة السودان في 2011

  12. هاد جنوب السودان بحال فشي سوق الدلالة تتبيع المواقف السياسية لي غيخلص كثر من لاخر

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