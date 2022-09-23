“الصحراء”…جنوب السودان يدحض دعاية “الجزائر والبوليساريو”
هبة بريس _ الرباط
دحض جنوب السودان الدعاية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وأعاد إجلاء الحقيقة بشأن موقفه من قضية الصحراء المغربية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، ماييك أيي دينغ، في رسالة رسمية موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتم تعميمها بنيويورك، أن جمهورية جنوب السودان “تعترف فقط بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأضاف المصدر ذاته أن جنوب السودان، وتحت قيادة فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، “يحيي صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، و”يجدد تأكيد عزمه على مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يتيح تحقيق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الصديقين”.
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18 تعليقات
الصحراء مغربية
الصحراء مغربية
بعض الدول الافريقيه تلعب على حبلين
ازدواجية في المواقف
الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها عاش الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها عاش الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
الله الوطن الملك
حفظ الله بلدنا المغرب و اخواننا في السودان و حفظ مولانا امير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله و ايده
يجب على العصابات ان يعترفو ان الصحراء مغربية
جنوب السودان براسها خاص لي يعتارف بيها
جنوب السودان كدولة مزال مخدات لإعتراف ديالها وخا نفاصلت عن دولة السودان في 2011
هاد جنوب السودان بحال فشي سوق الدلالة تتبيع المواقف السياسية لي غيخلص كثر من لاخر
بوريطة قطع جميع الطرق على العسكر الجزائري
و ما معنى أن يتم استقبالهم
الدول ديال الله يحسن العوان
عاشت الصحراء المغربية
الصحراء مغربية شاء من شاء …..
الصحراء مغربية لا نحتاج اعتراف من اي دولة