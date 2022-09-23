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أمن الجديدة يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2022-09-23 / 17:54
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه الجمعة 23 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات والاعتداءات الجسدية المرتكبة في إطار تصفية الحسابات.

وقد تم تحديد مكان تواجد المشتبه به بدوار المعاشات بإقليم الجديدة، بعد استغلال دقيق لمعلومات مؤكدة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما سهل عملية توقيفه.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تنشيط وتفعيل إجراءات البحث الصادرة في مواجهة الأشخاص المبحوث عنهم في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك ليتسنى ضبطهم وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة.

وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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