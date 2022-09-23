منصة مخالفات السير : تسجيل حوالي 30 ألف حساب خلال 48 ساعة

2022-09-23 / 16:12
9
هبة بريس

ذكرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أنه تم تسجيل حوالي 30 ألف حساب جديد للمرتفقين بالمنصة الخاصة بمخالفات قانون السير، بعد مرور 48 ساعة فقط على إطلاقها .

وأبرزت (نارسا)، في بلاغ لها، أن هذ العدد المسجل يؤكد الانخراط الإيجابي للمواطنين و تفاعلهم مع مختلف الخدمات الرقمية التي تتيحها هذه المنصة، وذلك بتوفير خدمات بطريقة بسيطة وسريعة و مؤمنة.

وسهرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تعزيز باقة الخدمات الرقمية بإطلاق منصة جديدة ” INFRACTIONS ROUTIERES ” والتي تمكن من الاطلاع على مخالفات قانون السير وتتبعها عبر موقع infractionsroutieres.narsa.gov.ma

وأشارت إلى أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تستهدف جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب وكذلك السياح الأجانب مستعملي المركبات المسجلة في المغرب، حيث تمكنهم من الاطلاع على رصيد النقط الخاص برخصة السياقة (لحاملي رخص السياقة المغربية) و لائحة مخالفات قانون السير المرصودة بواسطة الرادارات الآلية أو المسجلة من قبل مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي وللأمن الوطني.

كما تتيح المنصة الرقمية ، بحسب المصدر ذاته، الاطلاع على إشعار المخالفة وكذلك على الصورة المرصودة بواسطة الرادار الآلي ووضعية سجل المخالفات و الأداء الإلكتروني للغرامات المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها بواسطة الرادارات الآلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قضاء الرباط يقضي ب 20 سنة سجنا لتاجر مخدرات من أصل جزائري

قضاء الرباط يقضي ب 20 سنة سجنا لتاجر مخدرات…

2022-09-23 / 18:16
Photo of أمن الجديدة يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

أمن الجديدة يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2022-09-23 / 17:54
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

2022-09-23 / 16:35
Photo of مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

2022-09-23 / 15:32
Photo of الإنجداب الجنسي للأطفال ..نشطاء يطالبون بعقوبة الإعدام فهل من مستجيب؟

الإنجداب الجنسي للأطفال ..نشطاء يطالبون بعقوبة الإعدام فهل من…

2022-09-23 / 13:30
Photo of طنجة.. توقيف مواطن انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني

طنجة.. توقيف مواطن انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني

2022-09-23 / 13:16
Photo of مطالب الأساتذة المبرزون تعمق الحوار القطاعي بين النقابات ووزير التعليم بنموسى

مطالب الأساتذة المبرزون تعمق الحوار القطاعي بين النقابات ووزير…

2022-09-23 / 12:38
Photo of أكادير: إستدعاء ملياردير وعائلته للتحقيق في ملف تبييض أموال

أكادير: إستدعاء ملياردير وعائلته للتحقيق في ملف تبييض أموال

2022-09-23 / 11:42
Photo of حالتها الصحية عادية وكانت على متن حافلة عمومية.. تفاصيل العثور على الطفلة المختطفة

حالتها الصحية عادية وكانت على متن حافلة عمومية.. تفاصيل…

2022-09-23 / 11:23
Photo of القنيطرة.. الأمن يعثر على الطفلة المختطفة

القنيطرة.. الأمن يعثر على الطفلة المختطفة

2022-09-23 / 11:05

‫9 تعليقات

  3. من الذي يستفيذ من هاته الغرامات هل فقط صندوق ضمان حوادث السير او صناديق اخرى..

  4. تجهيزات جديدة ستعزز منظومة وزارة التجهيز والنقل واسهل المأمورية على الشرطة والدرك ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق