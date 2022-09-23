منصة مخالفات السير : تسجيل حوالي 30 ألف حساب خلال 48 ساعة

هبة بريس

ذكرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أنه تم تسجيل حوالي 30 ألف حساب جديد للمرتفقين بالمنصة الخاصة بمخالفات قانون السير، بعد مرور 48 ساعة فقط على إطلاقها .

وأبرزت (نارسا)، في بلاغ لها، أن هذ العدد المسجل يؤكد الانخراط الإيجابي للمواطنين و تفاعلهم مع مختلف الخدمات الرقمية التي تتيحها هذه المنصة، وذلك بتوفير خدمات بطريقة بسيطة وسريعة و مؤمنة.

وسهرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تعزيز باقة الخدمات الرقمية بإطلاق منصة جديدة ” INFRACTIONS ROUTIERES ” والتي تمكن من الاطلاع على مخالفات قانون السير وتتبعها عبر موقع infractionsroutieres.narsa.gov.ma

وأشارت إلى أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تستهدف جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب وكذلك السياح الأجانب مستعملي المركبات المسجلة في المغرب، حيث تمكنهم من الاطلاع على رصيد النقط الخاص برخصة السياقة (لحاملي رخص السياقة المغربية) و لائحة مخالفات قانون السير المرصودة بواسطة الرادارات الآلية أو المسجلة من قبل مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي وللأمن الوطني.

كما تتيح المنصة الرقمية ، بحسب المصدر ذاته، الاطلاع على إشعار المخالفة وكذلك على الصورة المرصودة بواسطة الرادار الآلي ووضعية سجل المخالفات و الأداء الإلكتروني للغرامات المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها بواسطة الرادارات الآلية.

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