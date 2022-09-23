مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

هبة بريس

وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إطلاق سراح الشاب المغربي، إبراهيم سعدون، ب”لحظة فرح وفرج” بالنسبة للشاب المغربي وأسرته وللجميع.

وأكد بلاغ صدر عن المجلس، أن الأخير تواصل فور الإعلان عن الخبر، مع والد ابراهيم سعدون من أجل تهنئة الأسرة بهذا الخبر السار، الذي يشكل لحظة تأمل واختيار لإلغاء عقوبة الإعدام بالنظر لتهديدها الصريح والمباشر للحق في الحياة.

وأضاف المجلس، أنه كان قد بادر إلى تعزيز مساعيه الدولية لحماية حق المواطن المغربي في الحياة.

هذا ويذكر الى أن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا من ضمنهم المغربي ابراهيم سعدون بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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