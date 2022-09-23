مجلس بوعياش: الإفراج عن ابراهيم سعدون “لحظة فرح وفرج”

2022-09-23 / 15:32
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هبة بريس

وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إطلاق سراح الشاب المغربي، إبراهيم سعدون، ب”لحظة فرح وفرج” بالنسبة للشاب المغربي وأسرته وللجميع.

وأكد بلاغ صدر عن المجلس، أن الأخير تواصل فور الإعلان عن الخبر، مع والد ابراهيم سعدون من أجل تهنئة الأسرة بهذا الخبر السار، الذي يشكل لحظة تأمل واختيار لإلغاء عقوبة الإعدام بالنظر لتهديدها الصريح والمباشر للحق في الحياة.

وأضاف المجلس، أنه كان قد بادر إلى تعزيز مساعيه الدولية لحماية حق المواطن المغربي في الحياة.

هذا ويذكر الى أن روسيا أفرجت يوم الأربعاء عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا من ضمنهم المغربي ابراهيم سعدون بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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‫2 تعليقات

  1. يجب على الدولة،ان لاتقبل بدخول هذا، الى البلد وانتم،تعرفون ماضيه وحاضره جيدا،اكثر منا،نحن المواطنون ويجب،علينا السماح بدخول الاءمام الذي،طردته فرنسا بدون سبب واضح،

  2. طرط الامام من فرنسا كما قال المعلق غيرمعروف لا احد استطاع التدخل من هاؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الانسان.ام تلك ماماهم فرنسا الغير واضحة من وحدتنا الترابية.زيادة عليكم شكر ولي عهد المملكة العربية السعودية الذي كان وراء اطلاق تلك السجناء الذين كانوا في سجون روسيا.

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