الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال

هبة بريس - وكالات

خفف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تأكيده على اقتراب ‏نهاية جائحة (كوفيد -19)، محذرا من أن إعلان انتهاء الأزمة “لا يزال بعيد المنال”.‏

وفي الأسبوع الماضي، قال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين إن العالم “لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الوباء… النهاية تلوح في الأفق”.

وذهب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبعد من ذلك، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية أذيعت، يوم الأحد الماضي، أن الوباء في الولايات المتحدة “انتهى”.

ولكن في حديثه لوسائل الإعلام مرة أخرى، الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أقل تفاؤلا عن الأسبوع الماضي، إذ أوضح أن “القدرة على رؤية النهاية، لا تعني أننا وصلنا إلى النهاية”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وكرر تصريحاته بأن العالم كان في أفضل وضع فيه على الإطلاق لإنهاء الوباء، مع استمرار انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية – والآن فقط 10 في المئة مما كان عليه في ذروته في يناير 2021.

فيما أشار تيدروس إلى أنه تم تطعيم ثلثي سكان العالم، بما في ذلك ثلاثة أرباع العاملين الصحيين وكبار السن.

وقال: “لقد أمضينا عامين ونصف العام في نفق طويل مظلم، وبدأنا للتو في إلقاء نظرة خاطفة على الضوء في نهاية ذلك النفق”.

لكن شدد تيدروس غيبريسوس على أن “الطريق لا يزال طويلا، والنفق لا يزال مظلما، مع العديد من العقبات التي يمكن أن تعثرنا إذا لم نعتني بها”، وفقا لقوله.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0