الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال

2022-09-23 / 13:58
0
هبة بريس - وكالات

خفف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تأكيده على اقتراب ‏نهاية جائحة (كوفيد -19)، محذرا من أن إعلان انتهاء الأزمة “لا يزال بعيد المنال”.‏

وفي الأسبوع الماضي، قال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين إن العالم “لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الوباء… النهاية تلوح في الأفق”.

وذهب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبعد من ذلك، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية أذيعت، يوم الأحد الماضي، أن الوباء في الولايات المتحدة “انتهى”.

ولكن في حديثه لوسائل الإعلام مرة أخرى، الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أقل تفاؤلا عن الأسبوع الماضي، إذ أوضح أن “القدرة على رؤية النهاية، لا تعني أننا وصلنا إلى النهاية”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وكرر تصريحاته بأن العالم كان في أفضل وضع فيه على الإطلاق لإنهاء الوباء، مع استمرار انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية – والآن فقط 10 في المئة مما كان عليه في ذروته في يناير 2021.

فيما أشار تيدروس إلى أنه تم تطعيم ثلثي سكان العالم، بما في ذلك ثلاثة أرباع العاملين الصحيين وكبار السن.

وقال: “لقد أمضينا عامين ونصف العام في نفق طويل مظلم، وبدأنا للتو في إلقاء نظرة خاطفة على الضوء في نهاية ذلك النفق”.

لكن شدد تيدروس غيبريسوس على أن “الطريق لا يزال طويلا، والنفق لا يزال مظلما، مع العديد من العقبات التي يمكن أن تعثرنا إذا لم نعتني بها”، وفقا لقوله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

2022-09-23 / 10:25
Photo of ألمانيا.. اعتقال مراهق خطط لهجمات إرهابية

ألمانيا.. اعتقال مراهق خطط لهجمات إرهابية

2022-09-22 / 23:04
Photo of دولة عربية وحيدة في قائمة الأغنى في العالم

دولة عربية وحيدة في قائمة الأغنى في العالم

2022-09-22 / 21:58
Photo of رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد قيام دولة فلسطينية مسالمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد قيام دولة فلسطينية مسالمة

2022-09-22 / 21:42
Photo of إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن في الضفة الغربية

إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن في الضفة الغربية

2022-09-22 / 20:54
Photo of رفضت ارتداء غطاء للرأس..الرئيس الإيراني يمتنع عن حضور مقابلة صحفية

رفضت ارتداء غطاء للرأس..الرئيس الإيراني يمتنع عن حضور مقابلة…

2022-09-22 / 20:13
Photo of باحثة أميركية : قيس سعيّد يقتل الديمقراطية بتونس

باحثة أميركية : قيس سعيّد يقتل الديمقراطية بتونس

2022-09-22 / 18:35
Photo of ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

2022-09-22 / 17:39
Photo of للمرة الأولى.. تعيين امرأة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية

للمرة الأولى.. تعيين امرأة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية

2022-09-22 / 17:07
Photo of تقرير: الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 74% من الوفيات

تقرير: الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 74% من الوفيات

2022-09-22 / 15:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق