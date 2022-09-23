الإنجداب الجنسي للأطفال ..نشطاء يطالبون بعقوبة الإعدام فهل من مستجيب؟
“يبدو أنه جاء الوقت ليعدل المشرع المغربي في مجموعة من القوانين أبرزها تلك المتعلقة بهتك عرض الأطفال واغتصاب طفولتهم بدم بارد”، هكذا علق أحد النشطاء .
فيما قال آخر،”ولينا خايفين على وليداتنا واش مكينش قانون يردع هاد المجرمين، ميمكنش يخافوا وانتم كتحكمو عليهم بسنوات قليلة ومن لفوق العفو فكل مناسبة”.
“العام لي فات كان الضحية عدنان، وهذا السنة لولا الألطاف الإلاهية كان غادي يتكرر نفس السيناريو مع الطفلة فاطمة الزهراء، واش ولينا عايشين مع وحوش”، هكذا غرد أحدهم.
و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات ومطالب بسن عقوبات قاسية في حق كل من تحرش بطفل، وإعدام من قام بهتك عرضه أو محاولة الشروع في ذلك.
واعتبر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أن قضية الطفلة فاطمة الزهراء التي تم اختطافها ليلة أمس من طرف شخص مجهول، والعثور عليها صباح يومه الجمعة، هو إشارة ل “أطفالنا في خطر”.
آراء مستنكرة، تصريحات غاضبة، تعليقات شديدة اللهجة، ومطالب بعقوبات قاسية، كل هذا يعبر عن ما بات يحس به المواطن المغربي من خذلان و “انعدام الأمان”، فهل سيستجيب المشرع المغربي لمطالبهم ؟
ويشار أن التحرش الجنسي بالأطفال، يعد من أخطر الجرائم التي تفشت في المجتمع في الآونة الاخيرة، وهو نوع من أنواع الاستغلال الجنسي أي اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عن الأخير مستخدمًا القوة والسيطرة عليه.
4 تعليقات
الإعدام لكل من اعتدى على البنات والأطفال إن ثبت عليه لذلك الإعدام حكما و تطبيقا أمام أعين الناس
هذا الجرم الشنيع لا يخص المغرب وحده فالظاهرة منتشرة في العالم مايجب على الدولة فعله هو اعطاء دروس في المدارس تحذر الاطفال من مرافقة الغرباء ذكورا كانوا ام اناثا كما يجب على الوالدين مرافقة اطفالهم الى المدرسةاذا كانوا صغارا يسهلل اختطافهم اما عقوبة المعتدين على الاطفال فالعقوبة المنصفة هو اخصاؤهم.
لو كان القضاء يحكم بالحق في المغرب او في اي مكان في هذا الارض، فلبد من حكم بالاعدام و بدون شفقة ولا رحمة و امام المجتمع ؟ الاعدام ليس فقط في هذه الجرائم لا كذالك في من يبيع و يتجر في جميع المخدرات .اذاك ربما نأمل ان تختفي هذه الاعمال الوحشية . إن اكبر و اخطر وحش على الارض ،هو الانسان .
العيدي؟
الا تخجل؟
هل تعلم ان في امريكا اذا حبس مجرم بهذه الجريمة الشنيعة يقتل من طرف السجناء في السجن؟
و في الدول التي تحترم نفسها اقل شيء المؤبد،
اما سنيتين و يخرج بعد سنة فهذا لا يقع الا في المغرب