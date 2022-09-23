الوداد الرياضي ينال حصة الأسد من جوائز كرة القدم المغربية 2022

هبة بريس

نال فريق الوداد الرياضي، الفائز بلقب البطولة الوطنية الإحترافية لكرة القدم ودوري أبطال إفريقيا ، بحصة الأسد لجوائز كرة القدم المغربية “Morocco Football Awards 2022″ ، الذي نظمته العصب الوطنية لكرة القدم (الاحترافية، الهواة، النسوية، المتنوعة) ، مساء أمس الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ، بحضور نخبة من عالم كرة القدم الوطنية.

وفاز نادي ” القلعة الحمراء” ، الذي سبق وأن أختير أحسن فريق بالقارة الافريقية خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي نظم في نهاية يوليوز بالمغرب ، بأكبر عدد من الجوائز الفردية للدورة الأولى لحفل جوائز كرة القدم المغربية.

وهكذا ، كانت جائزة أحسن هداف للسنة من نصيب المهاجم الكونغولي السابق للوداد غي مبينزا (16 هدفا ) ، فيما منحت جائزة أحسن مدرب لوليد الركراكي ، وأحسن حارس لرضى التكناوتي ، أما لقب أحسن لاعب فعاد ليحيى جبران.

أما جائزة أحسن هدف خلال السنة فعادت للاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي بني باديبانغا والذي سجله خلال الكلاسيكو ضد الجيش الملكي ، نهاية يونيو الماضي والذي منح الفوز للنسور الخضر (2-1)، فيما كانت جائزة أحسن جمهور مناصفة بين الجماهير الودادية والرجاوية.

وبالمناسبة تمت مكافأة فريق الوداد الرياضي ونهضة بركان لأدائهما الجيد في المسابقات المنظمة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.كما تم منح النادي “البرتقالي” جائزة فوزه بكأس العرش الذي توج به على حساب الوداد الرياضي.

ولدى السيدات ، فازت ابتسام الجريدي من فريق الجيش الملكي بلقب هداف السنة، فيما فازت غزلان شباك بلقب أحسن لاعبة كرة القدم .

كما توجت الحكمة بشرى كربوبي إلى جانب رضوان جيد بجائزة أحسن حكم الساحة، فيما منحت جائزة أحسن حكم مساعد لفتيحة الجرموني وزكريا برنسي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن سنة 2022 كانت إستثنائية ، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو على مستوى الأندية ، وذلك بفضل المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات كرة القدم الوطنية.

وقال إن هذا الحفل شكل فرصة لتكريس هذا العمل وبدء انطلاقة جديدة نحو تحقيق إنجازات أخرى ، من أجل تأكيد مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي ، داعيا إلى مزيد من المثابرة والاحترافية للوصول إلى المبتغى.

من جهته ، قال السيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحفل يعد فرصة لتجميع كل مكونات أسرة كرة القدم الوطنية ، والإشادة بالجهود التي تبذلها الفعاليات الرياضية ، وتعزيز ثقافة الاعتراف وإبراز أداء الفاعلين في مجال كرة القدم الوطنية.

وقال بلقشور ،في نفس السياق، “نطمح إلى جعل هذه المبادرة حدثا سنويا يميز نهاية كل موسم رياضي”.

وتميز الحفل ، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، بتسليم العديد من الجوائز للمتوجين وكذا جوائز همت أحسن أداء في كرة القدم للهواة ، وكرة القدم المتنوعة والنسوية.

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