القوات المسلحة الملكية تبرق الملك في ذكرى تأسيسها

الملك ل”ولي العهد السعودي”: “أدعو الله لكم بموفور الصحة والسعادة والهناء”

2022-09-23 / 12:26
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لولي العهد السعودي، عن تهانئه الحارة، سائلا الله تعالى “أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعودي الشقيق بمزيد الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لأخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أدعو الله لكم بموفور الصحة والسعادة والهناء، وبكامل التوفيق والسداد في مهامكم السامية، أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو الملكي وأخي العزيز، بقبول فائق عبارات مودتي وتقديري”.

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