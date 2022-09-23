150 ألف شخص حضروا أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط

2022-09-23 / 13:03
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نجلاء مزيان

حققت أولى السهرات الكبرى لمدينة الرباط يوم أمس الخميس، رقما قياسيا من حيث عدد الجمهور، و كذا تفاعله بشكل رهيب مع أغاني ملك الراي الشاب خالد و الفنان snor.

وحضر 150 ألف شخص بمنصة OLM SOUISSI لمتابعة الفنانين المغاربة،
الذين أمتعوا الجمهور، بأغاني وأجواء أعادت الحياة الثقافية إلى سابق عهدها والتي توقفت بسبب تفشي جائحة كورونا لمدى سنتين.

و تتواصل السهرات الكبرى لمدينة الرباط إلى غاية يوم السبت، في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الافريقية.

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تعليق واحد

  1. غلاء المعيشة و 150 ألف متفرج ؟هذا شيء فظيع.وسوء التدبير.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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