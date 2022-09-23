إطلاق منح إضافية للرياضيين المغاربة المؤهلين لأولمبياد باريس 2024

2022-09-23 / 11:50
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هبة بريس

أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية عن إطلاق برنامج جديد يهم منحا إضافية للرياضيين المغاربة المؤهلين لأولمبياد باريس 2024، اعتبارا من شتنبر الجاري.

وذكر بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية، أن هذا البرنامج يدخل في إطار استراتيجية دعم الجامعات الملكية المغربية بهدف إعداد الرياضيين المغاربة لأولمبياد باريس ، بهدف تحسين ظروف إعداد الرياضيين، من أجل تلبية احتياجاتهم الرياضية الخاصة.

كما تروم هذه المنح ، بحسب البلاغ، بالإضافة للجهود التي تبذلها الجامعات الرياضية لدعم الرياضيين ، إدارة مشروعهم الرياضي من خلال الاتفاقات المبرمة بين اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات.

ويتم تمويل هذه المنح من قبل التضامن الأولمبي، ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، جزئيا، وبصفة أساسية من لدن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك من خلال الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ -البرنامج العام لإعداد ومشاركة الرياضيين في الأحداث الرياضية الدولية 2019-2028 ، الموقع في أبريل 2019.

ويذكر أن برنامج المنح هذا يحل محل مكافآت التأهيل للألعاب الأولمبية، مع العلم أنه يتم التخطيط أيضا لمكافآت خاصة بالاداء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يمكن للجامعات الملكية المغربية التي تكون رياضاتها مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية باريس 2024 (الاختبارات / الفئات الأولمبية الفردية كبار) أن تقترح على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ملفات الرياضيين والرياضيات الذين يستوفون شرطا واحدا على الأقل من الشروط المحددة.

وتشمل هذه الشروط بالنسبة للفئة “ألف” تحقيق ميدالية أولمبية في دورة طوكيو 2020 ، والتصنيف ضمن أفضل 10 أوائل في العالم وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي، فضلا عن الحصول على ميدالية في بطولة العالم الماضية. ( 10.000 درهم ).

أما بالنسبة للفئة (باء) فيشترط في الرياضي التصنيف بين 11 و 20 الأفضل في العالم وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي، وأن يكون بطلا إفريقيا للموسم الحالي، و أفضل رياضي إفريقي في الترتيب الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي، أو حاصلا على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط “​​وهران 2022 “أو في ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022” (6000 درهم ).

وبخصوص الفئة (تاء) يجب أن يكون الرياضي مرتبا في المركز بين 21 و30 الأفضل في العالم في الترتيب الأخير الذي نشره الاتحاد الدولي، ووصيف بطل إفريقيا للموسم الحالي، أو ثاني أفضل رياضي إفريقي في الترتيب الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي.

ومن الشروط المفروضة على هذه الفئة أيضا أن يكون الرياضي حائزا على الميدالية الفضية أو البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 أو في ألعاب التضامن الإسلامي بقونية 2022 (3500 درهم).

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