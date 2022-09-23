حالتها الصحية عادية وكانت على متن حافلة عمومية.. تفاصيل العثور على الطفلة المختطفة

2022-09-23 / 11:23
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، صباح اليوم الجمعة 23 شتنبر الجاري، من العثور على الفتاة القاصر البالغة من العمر خمس سنوات، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف مساء أمس الأحد بحي الساكنية بمدينة القنيطرة.

وقد مكنت التعبئة الشاملة لمجموع وحدات الأمن الوطني العاملة بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية، من العثور على الضحية في وضعية صحية عادية وهي على متن حافلة للنقل الحضري بساحة “بئر انزران” بالمدينة، حيث يجري حاليا تفريغ وتحليل تسجيلات كاميرا الحافلة لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى الحافلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر عين المكان.

 كما تعكف المصلحة الولائية للشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة على استغلال وتحصيل كل المعطيات التشخيصية والتعريفية التي رصدتها مختلف كاميرات المراقبة، وكذا إفادات الشهود، وتصريحات عائلة الفتاة الضحية، بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في هذه القضية، في وقت تم فيه التكفل بالفتاة القاصر من طرف خلية التكفل بالنساء التي نقلتها للمستشفى لإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة.

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تعليق واحد

  1. يجب القبض على هذا المجرم الذي قام بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الطفلة المختفية وإن يحال على العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..

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