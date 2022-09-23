القنيطرة.. الأمن يعثر على الطفلة المختطفة

2022-09-23 / 11:05
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هبة بريس

أكد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية تمكنت من العثور على الطفلة المختفية بمدينة القنيطرة صباح يومه الجمعة.

وذكر ذات المصدر، أنه تم العثور على الطفلة فاطمة الزهراء بعد ساعات قليلة من البحث وحيدة، مشيرا الى أن التحقيقات والأبحاث متواصلة لتوقيف المختطف والكشف عن ظروف وأسباب الواقعة.

هذا ويشار الى أن كاميرات مراقبة بمحل للبقالة بحي العلامة بمدينة القنيطرة رصدت مساء أمس الخميس، اقدام شخص على استدراج طفلة واختطافها.

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‫8 تعليقات

  2. تشكراتنا إلى الأمن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المجرمين فالف تحية وتقدير لابطالنا …

  3. لابد ان يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن مع الحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم…

  4. المسؤول الاول هو الآباء والاهمال لهم لهذا يجب عليهم ان ينتبهوا لابنائهم وبناتهم حتى لا يقعوا مثل ما وقع لهذه الطفلة..

  5. الحمدلله على عثورها في أسرع وقت ممكن والفضل يرجع إلى الله تعالى حفظها من هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات اجرامية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. كان على الأم أو الأب هو من يقوم بالذهاب إلى البقال وليس الطفلة بالاخص هم على علم ما يحصل من إغتصاب وجرائم في حق الضحايا الأبرياء الأطفال والآن المسؤولية تعود حتما للاباء والامهات لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  8. شكرآ على السلطات الأمنية على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل العثور على الطفلة المختفية …

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