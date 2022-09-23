القنيطرة.. الأمن يعثر على الطفلة المختطفة

هبة بريس

أكد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية تمكنت من العثور على الطفلة المختفية بمدينة القنيطرة صباح يومه الجمعة.

وذكر ذات المصدر، أنه تم العثور على الطفلة فاطمة الزهراء بعد ساعات قليلة من البحث وحيدة، مشيرا الى أن التحقيقات والأبحاث متواصلة لتوقيف المختطف والكشف عن ظروف وأسباب الواقعة.

هذا ويشار الى أن كاميرات مراقبة بمحل للبقالة بحي العلامة بمدينة القنيطرة رصدت مساء أمس الخميس، اقدام شخص على استدراج طفلة واختطافها.

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