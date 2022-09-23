انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

2022-09-23 / 10:25
0
هبة بريس - وكالات

انطلقت، الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها، في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب المندلعة منذ فبراير الماضي.

وستستمر الاستفتاءات حتى الـ27 من سبتمبر الجاري في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

وتبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة البلاد.

ويتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان أوكرانيا.

وتقول وكالة الأنباء الروسية “تاس” إن أمر الاستفتاءات أثير في وقت سابق خلال برلمانات جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك، حيث أقرت الإجماع قوانين الاستفتاء.

وفي خيرسون وزاباروجيا، قدمت منظمات محلية طلبات إلى السلطات العسكرية بشأن عقد الاستفاء على الانضمام إلى روسيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا.. اعتقال مراهق خطط لهجمات إرهابية

ألمانيا.. اعتقال مراهق خطط لهجمات إرهابية

2022-09-22 / 23:04
Photo of دولة عربية وحيدة في قائمة الأغنى في العالم

دولة عربية وحيدة في قائمة الأغنى في العالم

2022-09-22 / 21:58
Photo of رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد قيام دولة فلسطينية مسالمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد قيام دولة فلسطينية مسالمة

2022-09-22 / 21:42
Photo of إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن في الضفة الغربية

إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن في الضفة الغربية

2022-09-22 / 20:54
Photo of رفضت ارتداء غطاء للرأس..الرئيس الإيراني يمتنع عن حضور مقابلة صحفية

رفضت ارتداء غطاء للرأس..الرئيس الإيراني يمتنع عن حضور مقابلة…

2022-09-22 / 20:13
Photo of باحثة أميركية : قيس سعيّد يقتل الديمقراطية بتونس

باحثة أميركية : قيس سعيّد يقتل الديمقراطية بتونس

2022-09-22 / 18:35
Photo of ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

2022-09-22 / 17:39
Photo of للمرة الأولى.. تعيين امرأة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية

للمرة الأولى.. تعيين امرأة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية

2022-09-22 / 17:07
Photo of تقرير: الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 74% من الوفيات

تقرير: الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 74% من الوفيات

2022-09-22 / 15:32
Photo of الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا أسيرا من أوكرانيا

الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا أسيرا من أوكرانيا

2022-09-22 / 14:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق