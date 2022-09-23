مراكش.. “ولاد الفشوش” يتسببون في حادث سير خطير

هبة بريس

شهدت مدينة مراكش مساء أمس الخميس، حادث سير خطير، أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة وإصابة سائق سيارة أجرة.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الحادث الى اصطدام سيارة رباعية الدفع كان على متنها أربعة أشخاص “شابين وشابتين” من “ولاد الفشوش” بسيارة أجرة على مستوى تقاطع زنقة خالد بن الوليد وشارع يعقوب المنصور بمراكش.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة في السيارتين وإصابة سائق سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا الى أن لطف الأقدار حال دون دهس عدد من المواطنين المارة.

وتابع المصدر ذاته، أن الشبان الذين كانوا بالسيارة في حالة سكر، فروا على عجل بعد الحادث، لافتا أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلوا بعين المكان، حيث تنقل المصاب للمستشفى وفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث.

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