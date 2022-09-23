غوتيريش يشكر أخنوش على تعاون المغرب مع بعثة “المينورسو”

هبة بريس

على هامش مشاركته في الدورة الـ 77 لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة لها، تفاصيل اللقاء بين الجانبين، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، كلف رئيس الحكومة بنقل تحياته الحارة وتقديره الكبير للملك محمد السادس، معربا عن تقديره الكبير للدور الهام الذي يضطلع به المغرب في مختلف ملفات أجندة الأمم المتحدة، مجددا امتنانه للمملكة لدعمها الفاعل لمبادرات ومقترحات الأمين العام بهدف إعطاء دينامية جديدة للمنظمة ومواجهة التحديات العالمية.

كما تقدم غوتيريش بالشكر للمملكة على تعاونها مع مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ولبعثة المينورسو، معربا عن امتنانه للمملكة للمساهمة القيمة التي تقدمها القوات المسلحة الملكية لعمليات حفظ السلام الأممية، كما هنأ المغرب على دوره البناء في الملف الليبي وكذا المبادرات من أجل الحوار بين الأديان والثقافات.

وبحسب ذات المصدر فقد نقل عزيز أخنوش إلى غوتيريش، من جهته، التحيات القلبية وعبارات تقدير جلالة الملك، مجددا التأكيد على التزام المغرب بدعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي طبقا للقرار 2602، وفي احترام للموقف الثابت للمملكة بخصوص القضية الوطنية.

كما أشاد بالتعاون الوثيق والتزام المملكة بمواصلة دعمها لعمل الأمم المتحدة تحت قيادة السيد غوتيريش. ونوه بشجاعته في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وعزمه على العمل من أجل إرساء نظام عالمي أكثر عدالة، إزاء البلدان النامية، خاصة الإفريقية، التي تتأثر بشدة بتداعيات الأزمة الطاقية والغذائية.

وأبرز أخنوش، من جانب آخر، مختلف المبادرات والأوراش الكبرى التي تقودها المملكة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، والتي تنسجم وأولويات الأمين العام للأمم المتحدة.

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