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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-23 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع مرور سحب كثيفة جنوب الأقاليم الجنوبية ستعطي زخات رعدية.

كما يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا جنوب المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وكذا شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب وسوس، وبعض الارتفاع الطفيف بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والجديدة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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