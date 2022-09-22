A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

شيوخ وأعيان ..الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لحل نزاع الصحراء

2022-09-22 / 22:22
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هبة بريس _ و م ع

أكد العديد من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن في الصحراء، المنعقد في لاس بالماس، اليوم الخميس، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي.

وأشار وجهاء القبائل الصحرواية في كلمة لهم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الدولي، إلى أن “البوليساريو” التي لا تزال تتشبت بمواقف عفا عليها الزمن وأضحت متجاوزة، لا تمثل السكان الصحراويين، الذين عقدوا العزم على إيجاد حل لهذا النزاع، الذي عمر لفترة طويلة، يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ عبدي البويرة على الروابط التاريخية التي توحد القبائل الصحراوية والمغرب لعدة قرون.

وقال إن “+البوليساريو+ ليس لها شرعية لتمثيل الساكنة الصحراوية”، مضيفا أن وجهاء وشيوخ قبائل الصحراء المغربية “لن يسمحوا لأي شخص باستغلال هذا النزاع المفتعل لمصالحه الخاصة”.

وشدد عبدي البويرة على أن “أعيان وشيوخ السكان الصحراويين يدعمون ويدافعون عن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.

وعلى نفس المنوال، ندد الشيخ لفضال ولد المربيه ربه بمناورات “البوليساريو” التي “تحطم أحلام الصحراويين في السلام والتقدم ولم الشمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وقال إن “+البوليساريو+ وداعمتها الجزائر مدعوان لوقف التدخل في شؤون الساكنة الصحراوية التي تريد التقرير بشأن مستقبلها بحرية والمساهمة في تنمية الصحراء المغربية”، مضيفا أن “البوليساريو” تزرع الكراهية والبؤس وتروج لخطاب العنف والانقسام.

من جانبه، أدان الشيخ صالح عبد الله، الخطاب الذي عفا عليه الزمن لـ “البوليساريو”، التي تبيع الأوهام للسكان الذين يعانون في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن “البوليساريو”، التي لا تريد التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء، لا تمثل السكان الصحراويين.

وقال إنه بدلا من التقدم نحو حل نهائي، تعمل “البوليساريو” على استمرار هذا النزاع المفتعل، بهدف الاغتناء على حساب معاناة الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف.

ويشارك في المؤتمر الدولي للسلام والأمن في الصحراء، الذي يتواصل غدا الجمعة، ثلة من الشخصيات السياسية الإسبانية وباحثون دوليون وصحفيون وشيوخ ووجهاء القبائل الصحراوية.

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‫9 تعليقات

  4. إعطاء المغرب الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تنازل على حقوقه التاريخية في الصحراء فالحكم الذاتي سيستفيد منهم الصحراويين فإذا تحكموا بالثروات والتصدير وتحصيل الضرائب فماذا بقي للمغرب..

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