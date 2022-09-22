زاكورة : إحباط عملية توزيع 5 كلغ من الكوكايين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و29 سنة، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة “أكدز”، التي تبعد بحوالي 90 كيلومتر في اتجاه مدينة وارزازات، وذلك في عملية أمنية مشتركة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على خمس كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تشخيص وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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