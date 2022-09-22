رفضت ارتداء غطاء للرأس..الرئيس الإيراني يمتنع عن حضور مقابلة صحفية

2022-09-22 / 20:13
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هبة بريس _ وكالات

امتنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن الحضور إلى مقابلة مع محطة (سي إن إن) في نيويورك بسبب رفض صحافية في المحطة الأمريكية ارتداء غطاء للرأس.

وكتبت الصحافية كريستيان امانبور على تويتر:” بعد تحضير على مدار أسابيع وبعد مضي 8 ساعات في نصب أجهزة الترجمة والإضاءة والكاميرات، أصبحنا جاهزين دون أن يظهر أثر للرئيس رئيسي”.

وأضافت الصحافية :” بعد مضي 40 دقيقة على البداية التي كان مخططا لها جاءني أحد المستشارين وقال إن الرئيس اقترح أن أضع غطاء على رأسي، لكنني رفضت بأدب. فنحن في نيويورك حيث لا توجد قوانين أو تقاليد تتعلق بأغطية الرأس، وأشرت إلى أن هذا الأمر لم يطلبه مني أي من الرؤساء الإيرانيين السابقين الذين أجريت معهم مقابلة خارج إيران”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسي سافر إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ توليه مهام منصبه للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد إيران احتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة اعتقلتها شرطة الأخلاق في وقت سابق من الشهر الجاري لأن ملابسها لا تتناسب مع معايير ملابس نساء البلاد.

وتداولت منصات الإنترنت، رواية تقول إنه تم القبض عليها لأن حجابها لم يكن لائقا بشكل صحيح، وظهرت بعض خصلات الشعر من تحته.

وخلفت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا بينهم أفراد أمن ومتظاهرون ، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني

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‫5 تعليقات

  2. بدعة من بدع وخزعبلات الجهلة الدين يشوهون الدين الإسلامي وما يشوهون الا أنفسهم

  3. الحجاب رمز سياسي وسقوطه يعني سقوط سلطة رجال الدين لهذا السبب يفرضونه على النساء اما بالتهديد والوعيد بجهنم أو من خلال أجهزة الدولة

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