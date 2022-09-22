إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتنسيق بين الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعدة، تم اعتقال شخص في الثلاثينات من عمره يتحدر من إقليم خريبگة، زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، بعد أن حاول إختطاف طليقته وطفلته بواسطة سيارة أجرة صغيرة.

الموقوف كان قد تربص بطليقته محاولا إختطاف طفلته، التي كانتا على متن سيارة أجرة صغيرة على مستوى حي الكرسي بهوامش المدينة، بعدما أشهر سلاح أبيض في وجه سائقها، ويأخد مكانه في السياقة، ليختطف الطليقة والطفلة، لم يعرفون مصيرهم المنتظر، لكن إخطار السلطات عجل بتوقيفه في وقت وجيز.

وقد تم الاستماع إلى الموقوف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على أنظار الوكيل العام لدى جنايات أكادير.

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