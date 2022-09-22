إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

2022-09-22 / 20:02
8
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتنسيق بين الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعدة، تم اعتقال شخص في الثلاثينات من عمره يتحدر من إقليم خريبگة، زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، بعد أن حاول إختطاف طليقته وطفلته بواسطة سيارة أجرة صغيرة.

الموقوف كان قد تربص بطليقته محاولا إختطاف طفلته، التي كانتا على متن سيارة أجرة صغيرة على مستوى حي الكرسي بهوامش المدينة، بعدما أشهر سلاح أبيض في وجه سائقها، ويأخد مكانه في السياقة، ليختطف الطليقة والطفلة، لم يعرفون مصيرهم المنتظر، لكن إخطار السلطات عجل بتوقيفه في وقت وجيز.

وقد تم الاستماع إلى الموقوف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على أنظار الوكيل العام لدى جنايات أكادير.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

2022-09-22 / 20:30
Photo of “سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على المجلس التأذيبي

“سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على…

2022-09-22 / 19:54
Photo of مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

2022-09-22 / 19:36
Photo of الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

2022-09-22 / 19:16
Photo of أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون دولار

أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون…

2022-09-22 / 19:02
Photo of البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة واستقبل المرضى

البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة…

2022-09-22 / 18:46
Photo of من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ” الإغتصاب”

من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ”…

2022-09-22 / 18:22
Photo of إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال” بطنجة

إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال”…

2022-09-22 / 18:11
Photo of مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد وفعال

مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد…

2022-09-22 / 17:32
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-09-22 / 16:16

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق