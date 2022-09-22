الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

هبة بريس _ الرباط

كشفت تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا في بلاغ لها، الخميس، عن الصعوبات التي تواجه الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا

وترى التنسيقية إلى أنه ولحدود اليوم لم يتم استدعاء الطلبة المعنيين بالامتحان، علما أنه لم يتبق سوى يوم واحد على الامتحان وعلى الطلبة التنقل إلى الدار البيضاء أو الرباط

و سجلت التنسيقية رفض ملفات ترشيح الطلبة بسبب عدم اكتمال الوثائق، علما أن مشكل الوثائق مرتبط بظروف العودة المباغثة، وهناك جامعات ترفض تسليم الطلبة الوثائق إلا إذا طلبوا الفصل من الكلية، لأن الأخيرة لا تسلم الوثائق إلا عند نهاية المسار الدراسي.

وتوقف بلاغ التنسيقية عند اشكال عدم الإفصاح عن ثمن الدراسة بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة، مبرزين أن عدم إدماجهم في الجامعات العمومية يضرب في عمق المواطنة

وأكد الطلبة تشبثهم بحقهم في الإدماج بالكليات والمعاهد العمومية، داعين إلى التعامل بمرونة بخصوص الوثائق نظرا لظروف العودة الاستثنائية، وأشاروا إلى أنهم يعانون الإقصاء والتهميش ويحسون كما لو كانوا لاجئين

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