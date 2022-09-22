الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

2022-09-22 / 19:16
0
هبة بريس _ الرباط

كشفت تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا في بلاغ لها، الخميس، عن الصعوبات التي تواجه الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا

وترى التنسيقية إلى أنه ولحدود اليوم لم يتم استدعاء الطلبة المعنيين بالامتحان، علما أنه لم يتبق سوى يوم واحد على الامتحان وعلى الطلبة التنقل إلى الدار البيضاء أو الرباط

و سجلت التنسيقية رفض ملفات ترشيح الطلبة بسبب عدم اكتمال الوثائق، علما أن مشكل الوثائق مرتبط بظروف العودة المباغثة، وهناك جامعات ترفض تسليم الطلبة الوثائق إلا إذا طلبوا الفصل من الكلية، لأن الأخيرة لا تسلم الوثائق إلا عند نهاية المسار الدراسي.

وتوقف بلاغ التنسيقية عند اشكال عدم الإفصاح عن ثمن الدراسة بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة، مبرزين أن عدم إدماجهم في الجامعات العمومية يضرب في عمق المواطنة

وأكد الطلبة تشبثهم بحقهم في الإدماج بالكليات والمعاهد العمومية، داعين إلى التعامل بمرونة بخصوص الوثائق نظرا لظروف العودة الاستثنائية، وأشاروا إلى أنهم يعانون الإقصاء والتهميش ويحسون كما لو كانوا لاجئين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

2022-09-22 / 20:02
Photo of “سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على المجلس التأذيبي

“سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على…

2022-09-22 / 19:54
Photo of مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

2022-09-22 / 19:36
Photo of أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون دولار

أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون…

2022-09-22 / 19:02
Photo of البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة واستقبل المرضى

البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة…

2022-09-22 / 18:46
Photo of من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ” الإغتصاب”

من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ”…

2022-09-22 / 18:22
Photo of إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال” بطنجة

إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال”…

2022-09-22 / 18:11
Photo of مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد وفعال

مزور: “البيانات المفتوحة” مشروع مركزي لبدء عهد رقمي جديد…

2022-09-22 / 17:32
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-09-22 / 16:16
Photo of تنظيم لقاء جهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بالعيون 

تنظيم لقاء جهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بالعيون 

2022-09-22 / 15:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق