أموال تتلقاها الدول العربية من أمريكا ..المغرب 64 مليون دولار

2022-09-22 / 19:02
7
هبة بريس _ الرباط

تنشر قاعدة بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سنوياً مقدار المساعدات الخارجية المُرسلة في كل سنة لمختلف الدول حول العالم، ويمكن ملاحظة اختلاف المساعدات من سنة لسنة، تبعاً للظروف والأحداث الطارئة، بينما تتلقى بعض الدول مبالغ ثابتة على أساس التزامٍ مسبق.

وقد طوّرت قاعدة البيانات هذه بعد تمرير القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية عام 1961، والذي نصّ على تنظيم المساعدات والتمييز بين شقّيها العسكري والاقتصادي، ويُقدّم الأخير عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مع فرض شروط معينة على الدول المتلقيّة.

ولم تتوفر بعد جميع البيانات المتعلقة بالأموال الممنوحة في عامي 2021 و2022، وتعود آخر بيانات منشورة بالكامل إلى عام 2020، الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بقيمة 51 مليار دولار لـ212 دولة مختلفة حول العالم.

وتتلقى جميع الدول العربية مقادير معينة من المساعدات الأمريكية، وفقاً لما تظهره قاعدة بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، التي خُصص لها 19 مليوناً مجتمعةً عام 2020، ضمن اتفاقيات جاء أغلبها عبر وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيتين.

وعند النظر إلى كامل بيانات عام 2020، احتل لبنان المرتبة الخامسة مع تخصيص 830 مليون دولار له في ذلك العام، ثم الصومال قرابة 690 مليون دولار، ومن ثم اليمن بمبلغ 556 مليون دولار، وبعده السودان بمبلغ يقارب الـ360 مليون دولار، وتونس بمقدار 277 مليون دولار مخصصة في ذاك العام.

وتأتي بعدها ليبيا، قرابة 72 مليون دولار، ثم المغرب 64 مليون دولار، ثم جيبوتي 37 مليون دولار، ثم موريتانيا قرابة 24 مليون دولار، ثم البحرين 19 مليون دولار، ثم مناطق السلطة الفلسطينية وغزة بمبلغ 18 مليون دولار، ثم الجزائر 13 مليون دولار،

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلميم وبنجرير يسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

كلميم وبنجرير يسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24…

2022-09-23 / 10:32
Photo of استنفار أمني بالقنيطرة بعد اختطاف طفلة

استنفار أمني بالقنيطرة بعد اختطاف طفلة

2022-09-23 / 09:10
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-23 / 09:05
Photo of منيب تقارب أوضاع العسكريين وقدماء المحاربين

منيب تقارب أوضاع العسكريين وقدماء المحاربين

2022-09-22 / 23:42
Photo of اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

اتفاق مغربي اسباني بفتح مكاتب الجمارك بسبتة ومليلية المحتلتين

2022-09-22 / 20:30
Photo of إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

إعتقال شخص حاول إختطاف طليقته وطفلته بأولاد تايمة

2022-09-22 / 20:02
Photo of “سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على المجلس التأذيبي

“سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على…

2022-09-22 / 19:54
Photo of مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

مطالب برلمانية باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مادة “الأنسولين”

2022-09-22 / 19:36
Photo of الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا… تنسيقية تعدد المعيقات

2022-09-22 / 19:16
Photo of البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة واستقبل المرضى

البيضاء : إعتقال طبيب نفسي” مزور ” إفتتح عيادة…

2022-09-22 / 18:46

‫7 تعليقات

  6. كل هذه الأموال بالمقابل كما قال ترامب سابقا لا يوجد شيء إسمه مساعدة عسكرية واقتصادية بالمجان كل دولة على حدا والمطلوب منها فعله لمصلحة الميريكان.

  7. تقدم المساعدات المالية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) “مع فرض شروط معينة على الدول المتلقيّة.”

    ذلك هو بيت القصيد : فرض شروط معينة على الدولة التي تتلقى المساعدات المالية ! وطبعا فأغلب المسؤولين في الدول المتلقية للمساعدات لا يهمهم إن كانت تلك الشروط تخدم مصالح أمريكا على حساب دين وثقافة البلد فالمهم عندهم هو تلقي الأموال باليد اليمنى ثم تهريبها خارج البلاد لتنمية ثرواتهم الشخصية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق