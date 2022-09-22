باحثة أميركية : قيس سعيّد يقتل الديمقراطية بتونس
قالت الباحثة المتخصصة في الشأن التونسي بمؤسسة كارنيغي، سارة يركيس،”، إن الديمقراطية التونسية “تتآكل باستمرار”، وأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، “يواصل إغلاق الفضاء العام ويحارب الإعلام”، مشيرة إلى أن المرسوم الأخير الذي يّقر عقوبات سجنية مشددة ضد ناشري “الأخبار الكاذبة” بداية “للانزلاق نحو قمع الأصوات المنتقدة
وتحدثت أيضا عن أسباب “فشل” النخب التونسية الحاكمة خلال السنوات العشر الماضية على وضع البلاد في سكة الازدهار الاقتصادي، موضحة أن هذا البلد المغاربي لم يحظ أبدا بالدعم المالي الدولي الذي حظيت به ديمقراطية أخرى، لافتة إلى وجود خلافات في الرؤى بين الديمقراطية الغربية في طريقة التعامل مع المسألة التونسية.
وقالت ” إن الرئيس قيس سعيّد يفعل كل ما في وسعه لوأد الديمقراطية ما رأيناه في الاستفتاء على الدستور والآن مع قانون الانتخابات، الذي تم نشره الأسبوع الماضي، هو تكبيل كل الفضاءات الديمقراطية في البلاد. لذا، لا أعتقد أن الديمقراطية التونسية ماتت، لكنها معطّلة ومتوقفة منذ أن فرض الرئيس إجراءاته وسيطر على السلطة بشكل شامل في البلاد العام الماضي.” تقول سارة يركيس لاصوات مغاربية “”
11 تعليقات
لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير في أي وطن عربي
الديمقراطية مجرد وهم بالنسبة للدول العربية
اظن ان ثورة تانية ستشهدها تونس
النظام التونسي الجديد نظام الاستبداد
أمريكا طبق قبل الديمقراطية عندها. تحترم الأمريكان السود و لا تتهجم على بلدان مثل العراق و سوريا و تقتل ملايين الأبرياء
ولاية الفقيه وعصابة الكابرانات لهم يد في ما يحصل لتونس
الديكتاتور قيس سعيد يسير بتونس نحو الهاوية والحضيض
ضريبة من وثق في نظام العسكر والكابرانات أن يحول بلده الى الاستبداد والفساد
هدا كله بسبب فرنسا والجزائر هده هي الخقيقة
المسلوخة تضحك على المذبوحة
لقد قضى قيس سعيد على الديموقراطية في تونس