في الصورة رشيد الفايق

من جديد ..”رشيد الفايق” أمام استئنافية فاس بتهمة ” الإغتصاب”

2022-09-22 / 18:22
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هبة بريس _ ع المحياوي

أحيل النائب البرلماني رشيد الفايق اليوم الخميس من السجن المحلي “بوركايز” إلى استئنافية فاس للمثول من جديد أمام الوكيل العام للملك، في قضية تتعلق بالاتجار في البشر.

النائب الأول للوكيل العام للملك ، استنطق البرلماني الفايق على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر، وهي القضية التي قرر فيها قبل أيام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة بعدم الاختصاص وأحال المسطرة على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا، كما أخبر الفايق داخل السجن بالإجراء المتخذ في حقه.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أصدر قرار يقضي بعدم الاختصاص في القضية التي أنهى فيها التحقيق التفصيلي مع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، محيلا قضيته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف

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‫10 تعليقات

  1. الله يطلق سراحوا الناس لي حطهم ونفخ فيهم سمحو فيه ومشاو يتفطحو فأكادير

  3. العدالة ستقول كلمتها قريبا بمشيئة الله ان كان بريئا سيطلق سراحه وان كان مدانا سينال العقاب

  5. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد وظالم

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