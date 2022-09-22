إدانة 4 متهمين في قضية “جنس جماعي مع أطفال” بطنجة
هبة بريس _ الرباط
أدانت استئنافية طنجة أربعة متهمين، بتشكيل شبكة للدعارة واستغلال أطفال في حفلات للجنس الجماعي، في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.
وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة رجلين متورطين في القضية بالحبس خمس سنوات، وعاقبت والدة طفلين من ضحايا الشبكة بالحبس سنتين، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بالحبس ثلاثة أشهر، لكن منظمات حقوقية رفضت الأحكام واعتبرت أن ما جاء فيها كان مخففا.
وتتعلق القضية بممارسات صادمة ومنافية للآداب تتعلق بحفلات للجنس الجماعي، كشفها طفلان عام 2020 أحدهما يبلغ 10 سنوات، والثاني 8 سنوات، وكانت تتم بمنزل العائلة بطنجة.
واشتكى الطفلان من تعرضهما للاغتصاب، حيث كانت الأم تستغل غياب زوجها عن المنزل وتستدعي أصدقاءها من أجل إحياء حفلات ماجنة، يتم فيها الاعتداء على ابنيها جنسيا، وفقا لبيان لمنظمة “ما تقيش ولدي”.
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19 تعليقات
قاليك تعرض النساء للعنف بالمغرب من يعنف من.
هذا ظلم غاشم واعتداء وحشي في حق طفولتنا هذا مساس باخلاقنا وقيمنا وديننا الحنيف نطالب من السلطات القضاىية ان تعمل على تنزيل اقصى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين السفهة الذين اغتصبوا طفولتنا واساؤوا الى كرامتهم وشرفهم
نسأل الله السلامة والعافية لاطفالنا يارب
اللهم لاتؤاخدنا بما فعل السفهاء منا.
بزاف عليها باش تتسمى ام
الله ياخد فيهوم الحق
حيوانات بشرية تفو
لاحولة ولا قوة الا بالله
تأخذكم الرحمة بمن لا يستحق الرحمة و تنتقمون ممن يستحق الرحمة هذه العدالة عجيبة
استغفر الله العظيم من كل ذنب اثيم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
الفسق والفجور عم العالم
ولكن هذه جريمة لا تغتفر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل الله يأخذ فيهم الحق
اللهم نتقم منهم وعذبهم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبن الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء مؤسف
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان هذا منكر
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يأخذ الحق
حسبي الله ونعم الوكيل سئمنا من سماع أخبار مؤلمة . الله ياخد فيهم الحق