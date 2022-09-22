الصورة تعبيرية

الانتقال الطاقي.. الجزولي يبرز تجربة المغرب أمام الأمم المتحدة

2022-09-22 / 17:58
0
هبة بريس

تم إبراز تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، وذلك خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي انعقد في نيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، منجزات المملكة في مجال الاستثمار في الانتقال الطاقي.

وأبرز، في هذا الإطار، الرؤية الطلائعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتيح استثمارات ضخمة من أجل الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030.

كما سلط الوزير الضوء على آفاق الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وعلى المؤهل الاستثنائي والتنافسية التي يحظى بها المغرب في هذا المجال.

وشكل هذا الحدث، المنعقد حول موضوع “اجتماعات تأثير التنمية المستدامة”، فرصة لعقد العديد من الاجتماعات، تحضيرا لمشاركة قوية للمغرب في دافوس 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: 42% من مقاولات قطاع البناء عرفت صعوبات في التموين

تقرير: 42% من مقاولات قطاع البناء عرفت صعوبات في…

2022-09-22 / 16:00
Photo of الزيتون .. مليونا طن حجم الإنتاج الوطني خلال الموسم 2021-2022

الزيتون .. مليونا طن حجم الإنتاج الوطني خلال الموسم…

2022-09-21 / 20:51
Photo of بوريطة: المبادلات التجارية مع الصين حققت قفزة بـ50 %

بوريطة: المبادلات التجارية مع الصين حققت قفزة بـ50 %

2022-09-21 / 17:58
Photo of الصناعة الكيميائية تشغل أزيد من 60 ألف شخص بالمغرب

الصناعة الكيميائية تشغل أزيد من 60 ألف شخص بالمغرب

2022-09-21 / 17:40
Photo of الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 7,4 مليار درهم

الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 7,4 مليار درهم

2022-09-21 / 11:31
Photo of برلمانيون وفاعلون ..الميثاق الجديد للاستثمار “رافعة مهمة للتنمية”

برلمانيون وفاعلون ..الميثاق الجديد للاستثمار “رافعة مهمة للتنمية”

2022-09-20 / 22:25
Photo of لعلج ..نتقاسم مع موريتانيا النظرة نفسها إلى المستقبل

لعلج ..نتقاسم مع موريتانيا النظرة نفسها إلى المستقبل

2022-09-20 / 21:36
Photo of وزير موريتاني ..التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط “لا يرقى للطموحات”

وزير موريتاني ..التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط “لا يرقى…

2022-09-20 / 21:14
Photo of المنتدى الاقتصادي المغربي- الموريتاني .. زخم جديد للتعاون بين البلدين

المنتدى الاقتصادي المغربي- الموريتاني .. زخم جديد للتعاون بين…

2022-09-20 / 19:28
Photo of استكشاف سبل تعزيز التعاون بين المغرب والسويد

استكشاف سبل تعزيز التعاون بين المغرب والسويد

2022-09-20 / 13:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق