الانتقال الطاقي.. الجزولي يبرز تجربة المغرب أمام الأمم المتحدة

هبة بريس

تم إبراز تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، وذلك خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي انعقد في نيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، منجزات المملكة في مجال الاستثمار في الانتقال الطاقي.

وأبرز، في هذا الإطار، الرؤية الطلائعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتيح استثمارات ضخمة من أجل الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030.

كما سلط الوزير الضوء على آفاق الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وعلى المؤهل الاستثنائي والتنافسية التي يحظى بها المغرب في هذا المجال.

وشكل هذا الحدث، المنعقد حول موضوع “اجتماعات تأثير التنمية المستدامة”، فرصة لعقد العديد من الاجتماعات، تحضيرا لمشاركة قوية للمغرب في دافوس 2023.

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