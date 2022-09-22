ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

هبة بريس - وكالات

قال نائب رئيس مجلس القومي الروسي والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، إن موسكو ستستخدم كل سلاح في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية لحماية الأراضي التي تنضم إلى روسيا في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأكد ميدفيديف أن الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية ستجري في الموعد المحدد، ولا عودة للوراء.

وأضاف “على كل المؤسسات الغربية ومواطني دول “الناتو” أن يفهموا أن روسيا اختارت طريقها.”

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