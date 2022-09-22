ميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي للحماية

2022-09-22 / 17:39
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هبة بريس - وكالات

قال نائب رئيس مجلس القومي الروسي والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، إن موسكو ستستخدم كل سلاح في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية لحماية الأراضي التي تنضم إلى روسيا في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأكد ميدفيديف أن الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية ستجري في الموعد المحدد، ولا عودة للوراء.

وأضاف “على كل المؤسسات الغربية ومواطني دول “الناتو” أن يفهموا أن روسيا اختارت طريقها.”

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تعليق واحد

  1. استخدام روسيا للسلاح النووي هذا ذليل على انهزامها في الحرب كل ما قامت به في هذه الحرب هو تدمير البنايات السكانية وبعض الجسور اي ايقاع خساىر مادية لاغير لاشيء كسبته في روسيا ابان هذه الحرب عكس خسارتها تعرضها لعقوبات دولية وضرر كبير لحق باقتصادها واقتصادات العالم لا غير

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