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للمرة الأولى.. تعيين امرأة رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بالسعودية

2022-09-22 / 17:07
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هبة بريس - وكالات

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، امرأة، للمرة الأولى، في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الخميس، أمرين ملكيين للعاهل السعودي الأول تضمن إعفاء عواد بن صالح العواد، من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

جاء الأمر الملكي الثاني بتعيين عواد العواد مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

هذا وتأسست هيئة حقوق الإنسان في السعودية عام 2005، وهلا التوجيري التي كانت تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة، أول امرأة تترأس الهيئة منذ تأسيسها.

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تعليق واحد

  1. السعودية ماضية نحو الرقي الفكري والحضاري والتحرر من الكبت وتبعات الماضي

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