كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-09-22 / 16:16
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 8 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و803 آلاف و624 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و398 ألف 624 أشخاص، مقابل 24 مليون و903 آلاف و414 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 47 ألف و866 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و840 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و402 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط – سلا – القنيطرة (6) والدار البيضاء – سطات (4) ومراكش آسفي ( 3) وفاس -مكناس (3) والعيون الساقية الحمراء (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 160 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات حالتين فقط.

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