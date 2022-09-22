الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الانتقالي لمالي

2022-09-22 / 15:00
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لأسيمي غويتا، مقرونة بأصدق متمنياته لمالي ولشعبها بالتقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وأود، بهذه المناسبة، أن أجدد لكم استعداد المملكة المغربية الدائم لتعزيز ما يجمعها بجمهورية مالي من تعاون قائم على أواصر الأخوة والتضامن، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.

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