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الPPS يدعو الحكومة إلى توفير الشروط لدخول جامعي سليم

2022-09-22 / 13:46
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هبة بريس

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أجواء التوتر التي يشهدها الدخولُ الجامعي الحالي.

وسجل الحزب، أن الدخول الجامعي مفتوحا على مزيدٍ من الاحتقان، اعتباراً لما يلوحُ في الأفق من تصاعدٍ للحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب مشروعة يتعين التفاعل الإيجابي معها.

وفي هذا الصدد، وَجِّهُ المكتبُ السياسي نداءً حارًّا إلى الحكومة من أجل استباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان دخولٍ جامعي سليم.

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