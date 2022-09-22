ناصر بوريطة

بنيويورك.. بوريطة يجري مباحثات مع نظيره الكوبي

2022-09-22 / 13:29
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز بارييا.

جرى هذا اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية، فؤاد يازوغ، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.

وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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