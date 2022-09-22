نشرة انذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، بأن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 50 ملم) مصحوبة برياح هابطة تتراوح سرعتها ما بين 60 و85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الخميس إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة، بكل من إقليمي وادي الذهب وأوسرد.
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اللهم صبا نافعا فنحن بأمس الحاجة الى التساقطات التي أصبحت ضرورية ..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
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نستبشر خيرا هذه السنة بالمطار كثيرة لتعبئة الفرشات المائية والسدود أساسا..
اللهم اسقينا الغيث وغيثا نافعا يارب العالمين..
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اللهم لقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اسقينا من فضلك الكريم ..
الماء اساس الحياة فلنحافظ عليه..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..