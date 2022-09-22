نشرة انذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، بأن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 50 ملم) مصحوبة برياح هابطة تتراوح سرعتها ما بين 60 و85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الخميس إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة، بكل من إقليمي وادي الذهب وأوسرد.

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