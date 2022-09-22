تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة انذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق

2022-09-22 / 12:42
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، بأن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 50 ملم) مصحوبة برياح هابطة تتراوح سرعتها ما بين 60 و85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الخميس إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة، بكل من إقليمي وادي الذهب وأوسرد.

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‫10 تعليقات

  4. نستبشر خيرا هذه السنة بالمطار كثيرة لتعبئة الفرشات المائية والسدود أساسا..

  6. رسالة الى الفلاحين الكبار ترشيد استعمال الماء في هاته الفترة الصعبة ..

  10. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..

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