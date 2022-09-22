مونديال 2022..قطر والمغرب توقعان إعلانا مشتركا لتبادل المعلومات

هبة بريس

وقعت دولة قطر والمملكة المغربية على الإعلان المُشترك بشأن تبادل المعلومات المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وحسب ما نقلته وكالة “قنا”، فقد وقع الإعلان المُشترك عن الجانب القطري العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعن الجانب المغربي محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى قطر.

هذا ومن المقرر أن ينطلق المونديال، الذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يوم 20 نونبر وحتى 18 دجنبر المقبلين.

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