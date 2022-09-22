باستعمال سلاح “BOLAWRAP”.. أمن فاس يوقف شخصا هدّد مواطنين بالشارع العام

2022-09-22 / 12:07
1
هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، مساء يوم أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 20 سنة، كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة اندفاع قوية بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “المستقبل”، فضلا عن كونه بشكل موضوع أبحاث قضائية تتعلق بتورطه في اعتداءات بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، مما اضطر مفتش شرطة لاستعمال جهاز “BOLAWRAP» للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من توقيف المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في التدخل.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية من أجل تحديد مدى سلامته العقلية، في أفق إخضاعه لبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-09-22 / 16:16
Photo of تنظيم لقاء جهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بالعيون 

تنظيم لقاء جهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بالعيون 

2022-09-22 / 15:15
Photo of الPPS يدعو الحكومة إلى توفير الشروط لدخول جامعي سليم

الPPS يدعو الحكومة إلى توفير الشروط لدخول جامعي سليم

2022-09-22 / 13:46
Photo of هروب عروس مع عشيقها.. هل هي ترجمة حقيقية لآفة المسلسلات المدبلجة؟

هروب عروس مع عشيقها.. هل هي ترجمة حقيقية لآفة…

2022-09-22 / 12:54
Photo of نشرة انذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق

نشرة انذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق

2022-09-22 / 12:42
Photo of إطلاق المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

إطلاق المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

2022-09-22 / 09:30
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-22 / 09:08
Photo of حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

2022-09-21 / 21:47
Photo of أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع الطرق

أمن أولاد التايمة يعتقل الملقب ” السلوكة” أخطر قطاع…

2022-09-21 / 21:13
Photo of ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

2022-09-21 / 21:11

تعليق واحد

  1. أعتقد أن استعمال السلاح التقليدي أفضل من هدر الأموال على أسلحة غالية الثمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق