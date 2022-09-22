الاتحاد الدستوري يفتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام

هبة بريس

طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للاتحاد الدستوري، أعلنت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، عن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وإلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح.

وأنهت لجنة الترشيحات في بلاغ لها، إلى علم الدستوريات والدستوريين أنها ستتولى فحص طلبات الترشيح الواردة عليها خلال الفترة المذكورة أعلاه، وحصر عدد المرشحين المتوفرين على شروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.

وأهابت لجنة الترشيحات بالدستوريات والدستوريين الراغبين بالترشيح للمسؤوليات الحزبية المذكورة بأنه يتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم الفردية والشخصية وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم بالمقر الرئيسي بالدار البيضاء، والتي يمكن تحميلها من الموقع الالكتروني للحزب https://www.possible.ma/، وذلك داخل الآجال المحددة أعلاه، على أن تودع هذه الاستمارة مباشرة لدى لجنة الترشيحات بالمقر الرئيسي للحزب الكائن بالدار البيضاء، 158 شارع الجيش الملكي، مقابل وصل على ذلك.

وتؤكد لجنة الترشيحات على أنه لا تقبل طلبات الترشيح بالنيابة أو الواردة عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو الواردة عليها خارج المدة المقررة لتلقي الترشيحات.

وأكدت ‬لجنة الترشيحات أنها ستكون‭ ‬رهن إشارة الراغبين في الترشيح للمسؤوليات الحزبية السالفة الذكر لاستقبال طلباتهم، طيلة الفترة المذكورة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

هذا ويعقد حزب الاتحاد الدستوري مؤتمره الوطني السادس، يومي 1و2 أكتوبر 2022، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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