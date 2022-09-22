المنتخب المغربي للمكفوفين يتأهل إلى نهائي كأس افريقيا وكأس العالم
هبة بريس
تأهل المنتخب الوطني المغربي للمكفوفين إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين ، عقب فوزه على نظيره النيجيري بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما ، مساء الأربعاء بالمنصورية ، برسم نصف نهائي المسابقة.
وعقب هذه النتيجة، ضمن الفريق المغربي “السيسيفوت” تأهله إلى بطولة العالم المقبلة التي تحتضنها مدينة برمنغهام (إنجلترا) في الفترة الممتدة ما بين 18 و27 غشت 2023 .
ويواجه المنتخب الوطني ، اليوم الخميس ، منتخب كوت ديفوار، علما أن المنتخب المغربي ، وفي حال تتويجه باللقب الافريقي، سيتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
يذكر أن الفريق الوطني للمكفوفين لكرة القدم ، الحائز على 4 ألقاب في كأس افريقيا ، فاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.
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10 تعليقات
الحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وشكرا لكم يا ابطال افريقيا..
مبروك للمنتخب المغربي وهنيئا لنا جميعا بهذا اللقب..
فوز مستحق عن جدارة واستحقاق ..
الف مبروك الأبطال الحقيقين اللهم احفظهم..
فخر العرب وافريقيا المنتخب الوطني المغربي..
دمتهم ابطالا في المغرب وخارج المغرب وافريقيا والعرب والخليج الكرة المغربية ترفرف مثل الراية في السماء ..
كل التوفيق والنجاح والسداد ومسيرة موفقة..
مبروك للاسود مبروك للأبطال شكرا لكم ..
مليون مبروك لمنتخبات الوطني للمعاقين .
فخر المغاربة دمتم متالقين دائما ..