المنتخب المغربي للمكفوفين يتأهل إلى نهائي كأس افريقيا وكأس العالم

2022-09-22 / 09:17
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هبة بريس

تأهل المنتخب الوطني المغربي للمكفوفين إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين ، عقب فوزه على نظيره النيجيري بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما ، مساء الأربعاء بالمنصورية ، برسم نصف نهائي المسابقة.

وعقب هذه النتيجة، ضمن الفريق المغربي “السيسيفوت” تأهله إلى بطولة العالم المقبلة التي تحتضنها مدينة برمنغهام (إنجلترا) في الفترة الممتدة ما بين 18 و27 غشت 2023 .

ويواجه المنتخب الوطني ، اليوم الخميس ، منتخب كوت ديفوار، علما أن المنتخب المغربي ، وفي حال تتويجه باللقب الافريقي، سيتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يذكر أن الفريق الوطني للمكفوفين لكرة القدم ، الحائز على 4 ألقاب في كأس افريقيا ، فاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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