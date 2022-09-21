تقارير إسرائيلية: لبيد سيعلن في الأمم المتحدة دعمه حل الدولتين

2022-09-21 / 21:35
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد سيعلن خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمه إقامة دولة فلسطينية.

ومن المقرر أن يلقي لبيد، الخميس، لأول مرة خطابا أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي

ونقلت الإذاعة عن مصادر مقربة من لبيد لم تسمها، إنه من المتوقع أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أن “إسرائيل يجب أن تذهب إلى حل الدولتين“.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي من على منبر الأمم المتحدة عن حل الدولتين، خاصة في خضم حملة انتخابية، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات.

مع ذلك، ليس من المتوقع أن يلتقي لبيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود أيضا في نيويورك، بحسب المصدر ذاته.

في السياق ذاته، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر مقرب من لبيد (لم تسمه) إن رئيس الوزراء سيؤكد أيضا خلال خطابه في الأمم المتحدة “على المخاطر التي تنطوي عليها إقامة دولة فلسطينية، وأن إسرائيل لن تفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمنها للخطر، وأن فك الارتباط عن الفلسطينيين يجب أن يكون جزءا من رؤية سياسية”.

وأشعلت التقارير حول خطاب لبيد المرتقب جدلا واسعا داخل المنظومة السياسية في إسرائيل.

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