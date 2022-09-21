ميراوي ..الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الاستثمار في المعدات لم يعد عقبة بقدر ما يكمن التحدي الكبير في تكوين شباب قادرين على مواكبة التحولات المستمرة في العالم.

وأبرز السيد ميراوي، خلال مشاركته في ورشة حول موضوع « من أجل رؤية مشتركة لعلامة المغرب »، المنظمة في إطار الدورة الخامسة لحدث « Les Impériales 2022 » تحت شعار « مغرب الغد »، أن الاستثمار في المعدات لم يعد مشكلة لكن التحدي يكمن في إيجاد الأشخاص المناسبين الذين بإمكانهم الابتكار، مضيفا أنه مع الأشخاص الذين لديهم الموهبة والشغف بالمهنة يمكن ربح الكثير من النقاط في ميدان الأعمال.

وأضاف أن الاستثمار الحقيقي في جميع نماذج التنمية هو ذلك الذي يراهن على الشباب وعلى قدرة الأفراد على التحلي بالمرونة حيث يمكنهم تغيير التكوين بأنفسهم، مشيرا إلى أن الجامعة يجب أن تتحول إلى جامعة تستطيع مواكبة الأشخاص طيلة حياتهم. وأكد السيد ميراوي أن جامعات الغد هي تلك التي تمكن الشباب بانتظام من إعادة التأهيل واستئناف التكوين من أجل مواجهة كل هذه التحولات.

وأوضح أن الرأسمال البشري هو أساس أي تصور للنموذج التنموي، ومن هنا يأتي الاهتمام الذي أولاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا العامل في جميع خطاباته، لافتا إلى أنه تتم إعادة توزيع الأدوار والتحدي هو التمكن من تغيير نموذج التكوين لكي يستطيع الرأسمال البشري لعب دور مهم في حياة الشعوب. وأشرت تظاهرة « Les Impériales 2022 » المنظمة تحت شعار « مغرب الغد: العلامات التجارية- الثقافة- المواهب- التكنولوجيا »، على عودتها القوية إلى الساحة من خلال تناول موضوع الساعة، الذي يتماشى تماما مع فلسفة النموذج التنموي الجديد، وهو تثمين الكفاءات والمواهب والمعارف الوطنية.

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